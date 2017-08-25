Иронизировать не стоит — вице-министр о запрете религиозной одежды

Источник: Tengrinews

Напомним, Президент Казахстана предложил законодательно запретить черные одеяния. По словам Нурсултана Назарбаева, это «не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу. На вопрос о том, будут ли выработаны конкретные нормы по длине брюк, бороды и цвету одежды, Нукенов сообщил, что решение об этом еще не принято.

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«Сегодня обсуждается концепция государственной политики в религиозной сфере. В рамках этой концепции обсуждается законопроект. Разные вариации обсуждаются. Прежде всего речь идет о том, чтобы запретить одеяния, которые не позволяют определить лицо человека. Об остальном пока речи не идет. Этот вопрос еще не решен. (…) Этот процесс должен пройти согласование в госорганах, должен быть обсужден в Парламенте. В конце концов решение принимает Президент. Поэтому предстоит большая стадия работы. А то, что касается сантиметров, миллиметров — иронизировать не стоит», — заявил вице-министр на брифинге в СЦК.

Все эти вопросы, по его словам, еще обсуждаются рабочей группой совместно с экспертами и религиозными объединениями.

«Что касается запретов, то Казахстан издревле славится своей толерантностью и богатством культур. Я не думаю, что закон будет каким-то образом наши исторические ценности нарушать. В обществе должно быть понимание», — заметил вице-министр.