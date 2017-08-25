Иронизировать не стоит — вице-министр о запрете религиозной одежды

Напомним, Президент Казахстана предложил законодательно запретить черные одеяния. По словам Нурсултана Назарбаева, это «не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу. На вопрос о том, будут ли выработаны конкретные нормы по длине брюк, бороды и цвету одежды, Нукенов сообщил, что решение об этом еще не принято.
«Сегодня обсуждается концепция государственной политики в религиозной сфере. В рамках этой концепции обсуждается законопроект. Разные вариации обсуждаются. Прежде всего речь идет о том, чтобы запретить одеяния, которые не позволяют определить лицо человека. Об остальном пока речи не идет. Этот вопрос еще не решен. (…) Этот процесс должен пройти согласование в госорганах, должен быть обсужден в Парламенте. В конце концов решение принимает Президент. Поэтому предстоит большая стадия работы. А то, что касается сантиметров, миллиметров — иронизировать не стоит», — заявил
Все эти вопросы, по его словам, еще обсуждаются рабочей группой совместно с экспертами и религиозными объединениями.
«Что касается запретов, то Казахстан издревле славится своей толерантностью и богатством культур. Я не думаю, что закон будет
Ранее, говоря о законопроекте, министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев привел в пример страны Ближнего Востока, где установлены строгие требования к одежде как для своих граждан, так и для иностранных туристов. При этом даже люди с иным вероисповеданием, приезжая в эти страны, следуют принятым правилам в отношении внешнего вида.