Назначен новый глава Карталов

За кандидатуру экс-заместителя главы Карталинского района, бывшего начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Олега Германова местные депутаты проголосовали практически единогласно.
Ранее, 11 августа, его кандидатура была одобрена на заседании конкурсной комиссии. Впрочем, сегодня, во второй рабочий день нового главы, на сайте Карталинского городского поселения до сих пор сохраняется информация, что эту должность занимает Михаил Усольцев.
Последний, как ранее сообщал «ФедералПресс», в начале года выдвигался на пост главы одноименного района, но проиграл. Должность была сохранена за действовавшим главой муниципалитета Сергеем Шулаевым. Это противостояние стоило Усольцеву чиновничьей должности — свои полномочия ему пришлось сложить. И вот теперь депутаты Совета депутатов Карталинского городского поселения отдали вакантное место Германову.