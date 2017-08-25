Назначен новый глава Карталов

Ранее, 11 августа, его кандидатура была одобрена на заседании конкурсной комиссии. Впрочем, сегодня, во второй рабочий день нового главы, на сайте Карталинского городского поселения до сих пор сохраняется информация, что эту должность занимает Михаил Усольцев.