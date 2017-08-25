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10:30 (мск), источник: ИА REGNUM

В 274 населённых пунктах Прикамья началось досрочное голосование

Около 10 тысяч избирателей могут воспользоваться правом досрочного голосования на выборах губернатора.

В Пермском крае 25 августа началось досрочное голосование на выборах главы региона. Около 10 тысяч человек, зарегистрированных в 274 населённых пунктах 19 районов, могут воспользоваться своим избирательным правом досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Пермского края.

Право досрочно проголосовать получают избиратели, проживающие в отдалённых и труднодоступных территориях. Для примера, путь до некоторых избирательных участков в Усольском районе составляет более 100 км.

Справка
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Досрочное голосование продлится с 25 августа по 9 сентября. Напомним, что в Пермском крае 10 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований и местные референдумы.

Ключевой избирательной кампанией является губернаторская. В ней участвуют пять зарегистрированных кандидатов: Ирина Филатова (КПРФ), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликин («Справедливая Россия»). Процедуру регистрации нес могли пройти Константин Окунев («Города России») и Олег Хараськин («Партия Великое Отечество»). Последний сейчас оспаривает право на участие в предвыборной кампании через суд.

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