В 274 населённых пунктах Прикамья началось досрочное голосование
Около 10 тысяч избирателей могут воспользоваться правом досрочного голосования на выборах губернатора.
Около 10 тысяч избирателей могут воспользоваться правом досрочного голосования на выборах губернатора.
В Пермском крае 25 августа началось досрочное голосование на выборах главы региона. Около 10 тысяч человек, зарегистрированных в 274 населённых пунктах 19 районов, могут воспользоваться своим избирательным правом досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Пермского края.
Право досрочно проголосовать получают избиратели, проживающие в отдалённых и труднодоступных территориях. Для примера, путь до некоторых избирательных участков в Усольском районе составляет более 100 км.
Досрочное голосование продлится с 25 августа по 9 сентября. Напомним, что в Пермском крае 10 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований и местные референдумы.
Ключевой избирательной кампанией является губернаторская. В ней участвуют пять зарегистрированных кандидатов: Ирина Филатова (КПРФ), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликин («Справедливая Россия»). Процедуру регистрации нес могли пройти Константин Окунев («Города России») и Олег Хараськин («Партия Великое Отечество»). Последний сейчас оспаривает право на участие в предвыборной кампании через суд.