В 274 населённых пунктах Прикамья началось досрочное голосование

В Пермском крае 25 августа началось досрочное голосование на выборах главы региона. Около 10 тысяч человек, зарегистрированных в 274 населённых пунктах 19 районов, могут воспользоваться своим избирательным правом досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Пермского края.

Право досрочно проголосовать получают избиратели, проживающие в отдалённых и труднодоступных территориях. Для примера, путь до некоторых избирательных участков в Усольском районе составляет более 100 км.

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Досрочное голосование продлится с 25 августа по 9 сентября. Напомним, что в Пермском крае 10 сентября пройдут выборы губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований и местные референдумы.