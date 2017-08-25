Президенты РФ и Южной Кореи встретятся в сентябре во Владивостоке

«Принципиальное значение имела встреча наши президентов “на полях” саммита “большой двадцатки” в Гамбурге 7 июля. Буквально через десять дней они снова встретятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума», — сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Глава российской дипломатии также рассказал, что Москва заинтересована в организации различных контактов с Сеулом по линии правительств двух стран, министерств и ведомств. По словам Лаврова, в России также рассчитывают на эффективную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая проведет заседание 4 сентября во Владивостоке накануне очередного саммита.