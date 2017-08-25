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11:12 (мск), источник: "Российская газета"

Президенты РФ и Южной Кореи встретятся в сентябре во Владивостоке

Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоится в начале сентября в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Принципиальное значение имела встреча наши президентов “на полях” саммита “большой двадцатки” в Гамбурге 7 июля. Буквально через десять дней они снова встретятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума», — сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Глава российской дипломатии также рассказал, что Москва заинтересована в организации различных контактов с Сеулом по линии правительств двух стран, министерств и ведомств. По словам Лаврова, в России также рассчитывают на эффективную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая проведет заседание 4 сентября во Владивостоке накануне очередного саммита.

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