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11:14 (мск), источник: Калининград.Ru

Наталью Ищенко назначили руководителем нового министерства в региональном правительстве

Наталья Ищенко стала руководителем регионального министерства спорта, которое сформировали в результате реорганизации профильного агентства. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.

Источник: Калининград.Ru

По инициативе врио губернатора Антона Алиханова до формирования нового состава правительства временно исполняющая обязанности вице-премьера Наталья Ищенко будет возглавлять министерство спорта. Кроме того, она продолжит курировать вопросы молодёжной политики. Структурные изменения не повлекут увеличения бюджетных ассигнований и штата.

— Наталья Сергеевна будет совмещать пост вице-премьера и министра спорта региона. Преобразование агентства в министерство заняло определённое время. Это последовательная работа. У нас серьёзные средства вложены в создание спортивной инфраструктуры. Есть планы по созданию легкоатлетического ядра и комплекса по водным видам спорта в Калининграде, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципалитетах области. Соответственно, задачи, которые поставлены для развития спорта в регионе, требуют нового уровня решений, — сказал Алиханов.

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