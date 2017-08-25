Наталью Ищенко назначили руководителем нового министерства в региональном правительстве

По инициативе врио губернатора Антона Алиханова до формирования нового состава правительства временно исполняющая обязанности вице-премьера Наталья Ищенко будет возглавлять министерство спорта. Кроме того, она продолжит курировать вопросы молодёжной политики. Структурные изменения не повлекут увеличения бюджетных ассигнований и штата.

— Наталья Сергеевна будет совмещать пост вице-премьера и министра спорта региона. Преобразование агентства в министерство заняло определённое время. Это последовательная работа. У нас серьёзные средства вложены в создание спортивной инфраструктуры. Есть планы по созданию легкоатлетического ядра и комплекса по водным видам спорта в Калининграде, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципалитетах области. Соответственно, задачи, которые поставлены для развития спорта в регионе, требуют нового уровня решений, — сказал Алиханов.