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11:04 (мск), источник: Noi.md

Додон: Готовы ли власти взять на себя ответственность за дестабилизацию?

Миротворческая операция на Днестре в существующем формате должна быть продолжена, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Источник: Noi.md

Глава молдавского государства написал об этом в четверг на своей странице в facebook-е, после посещения независимого пехотного подразделения миротворческих сил РМ, дислоцированного в селе Варница на Днестре.

«В качестве Верховного главнокомандующего продолжаю визиты по военным объектам нашей страны. Ознакомился с условиями жизни солдат, техническим состоянием военной базы и текущим положением дел в Зоне безопасности. Ещё раз убедился, что миротворческая операция на Днестре проводится на высоком профессиональном уровне и выполняет задачи, сформулированные в Соглашении об основных принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Молдовы, которое было подписано в 1992 г. президентами РМ и РФ», — отметил Додон.

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Он считает, что «это Соглашение 25 лет назад остановило братоубийственную войну на берегах Днестра».

«Готово ли правительство и парламентское большинство в одностороннем порядке отменить это соглашение и взять на себя ответственность за дестабилизацию в регионе, за скатывание к ситуации, предшествовавшей подписанию этого Соглашения?», — задался вопросом Додон.

«Я убеждён, что Соглашение 1992 г. должно продолжать функционировать в полном объёме. Миротворческая операция в существующем формате должна быть продолжена. Никто не вправе препятствовать плановой ротации миротворцев и исполнению ими своих задач по поддержанию мира в регионе», — подчеркнул он.

Правительство РМ предлагает заменить миротворческую операцию с участием России, Украины, Молдовы и Приднестровья на международную гражданскую миссию во главе ООН. Против этого выступает Приднестровье, считающее, что благодаря военным миротворцам России все эти 25 лет на берегах Днестра царит мир и нет силового противостояния.

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