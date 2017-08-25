Мэрия Екатеринбурга отказалась бороться с парковками на газонах
Районные администрации Екатеринбурга не обязаны бороться со стихийными парковками на газонах и не будут этого делать.
Районные администрации Екатеринбурга не обязаны бороться со стихийными парковками на газонах и не будут этого делать.
Об этом в эфире радиостанции «Город 107,6 FM» заявил исполняющий обязанности начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Александр Брагин.
«Ситуация с парковками на газонах актуальна. К сожалению, она законодательно не решена. Жители должны сами организоваться и установить ограждение, это не обязанность районной администрации. Наказать водителей могут только органы ГИБДД. Для этого им надо на месте установить собственника, составить протокол», — заявил чиновник.
При этом квартальные, напомнил Александр Брагин, также не имеют права наказывать автолюбителей, поэтому единственный действенный способ защиты — механические ограждения, установкой которых должны заниматься сами жильцы.