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11:14 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга отказалась бороться с парковками на газонах

Районные администрации Екатеринбурга не обязаны бороться со стихийными парковками на газонах и не будут этого делать.

Об этом в эфире радиостанции «Город 107,6 FM» заявил исполняющий обязанности начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Александр Брагин.

«Ситуация с парковками на газонах актуальна. К сожалению, она законодательно не решена. Жители должны сами организоваться и установить ограждение, это не обязанность районной администрации. Наказать водителей могут только органы ГИБДД. Для этого им надо на месте установить собственника, составить протокол», — заявил чиновник.

При этом квартальные, напомнил Александр Брагин, также не имеют права наказывать автолюбителей, поэтому единственный действенный способ защиты — механические ограждения, установкой которых должны заниматься сами жильцы.

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