Мэрия Екатеринбурга отказалась бороться с парковками на газонах

«Ситуация с парковками на газонах актуальна. К сожалению, она законодательно не решена. Жители должны сами организоваться и установить ограждение, это не обязанность районной администрации. Наказать водителей могут только органы ГИБДД. Для этого им надо на месте установить собственника, составить протокол», — заявил чиновник.