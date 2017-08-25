Александр Цыбульский уволен из правительства Калининградской области

Основанием для такого решения послужило заключение проверки в отношении Цыбульского.
Напомним, он долгое время был под наблюдением контрольных органов правительства. В июле стало известно, что его задержали в Калининграде при получении взятки. Впоследствии госслужащего отпустили, затем он взял больничный и находился на лечении в БСМП.
«Освободить Цыбульского Алесандра Зигмундовича от замещаемой должности государственной гражданской службы Калининградской области начальника департамента Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области и уволить в связи с утратой доверия», — говорится в приказе.