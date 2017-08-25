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11:22 (мск), источник: Вести - Калининград

Александр Цыбульский уволен из правительства Калининградской области

Начальник регионального департамента строительного надзора Александр Цыбульский уволен из правительства области. Соответствующий приказ подписала врио министра регионального контроля (надзора) Елена Серая.

Основанием для такого решения послужило заключение проверки в отношении Цыбульского.

Напомним, он долгое время был под наблюдением контрольных органов правительства. В июле стало известно, что его задержали в Калининграде при получении взятки. Впоследствии госслужащего отпустили, затем он взял больничный и находился на лечении в БСМП.

«Освободить Цыбульского Алесандра Зигмундовича от замещаемой должности государственной гражданской службы Калининградской области начальника департамента Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области и уволить в связи с утратой доверия», — говорится в приказе.

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