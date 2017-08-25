Голушко рассказал, как в детстве подшучивал над хромой учительницей
Сегодня, 25 августа, на проходившем во Дворце пионеров на Красном Пути совещании директоров муниципальных школ выступил депутат Госдумы России Андрей Голушко.
Сегодня, 25 августа, на проходившем во Дворце пионеров на Красном Пути совещании директоров муниципальных школ выступил депутат Госдумы России Андрей Голушко.
Политик поздравил преподавателей с близящимся началом нового учебного года и рассказал грустную историю о своей первой учительнице.
«Я до сих пор хорошо помню свою первую учительницу. Это была совершенно потрясающая женщина. У нее была, скажем так, своеобразная походка — она сильно прихрамывала. И вы ведь знаете, как дети могут быть жестоки, вот и у нас в классе сначала девочки, а потом и остальные ребята стали над ней подшучивать. Стали изображать ее хромоту, смеяться над ней», — рассказал депутат.
Впрочем, как оказалось, шутки над учительницей прекратились очень скоро — в мае следующего года. Дело в том, что первая учительница парламентария оказалось ветераном Великой Отечественной войны.
«Так продолжалось
В конце своего выступления он сравнил каждого преподавателя именно со своей первой учительницей, назвав профессию педагога настоящим героизмом.