Голушко рассказал, как в детстве подшучивал над хромой учительницей

Политик поздравил преподавателей с близящимся началом нового учебного года и рассказал грустную историю о своей первой учительнице.

«Я до сих пор хорошо помню свою первую учительницу. Это была совершенно потрясающая женщина. У нее была, скажем так, своеобразная походка — она сильно прихрамывала. И вы ведь знаете, как дети могут быть жестоки, вот и у нас в классе сначала девочки, а потом и остальные ребята стали над ней подшучивать. Стали изображать ее хромоту, смеяться над ней», — рассказал депутат.

Впрочем, как оказалось, шутки над учительницей прекратились очень скоро — в мае следующего года. Дело в том, что первая учительница парламентария оказалось ветераном Великой Отечественной войны.

«Так продолжалось какое-то время. Но после 9 Мая все шутки прекратились. Мы были на параде и увидели, как наша учительница идет во главе колонны ветеранов, ее грудь была увешана медалями, а на глазах были слезы. И тогда мы, маленькие дети, все поняли, откуда у нее взялась хромота, и больше никогда про нее не шутили», — продолжил Голушко.