Дорин Киртоакэ заявил, что дойдет до Европейского суда по правам человека

Источник: Publika.md

Столичный суд сектора Буюканы сегодня отклонил сразу два ходатайство защиты Дорина Киртоакэ. Первое — о начале уголовного расследования в отношении отстраненного мэра, второе — об отстранении двух его адвокатов. Недовольный решением суда Киртоакэ заявил, что дойдет до Европейского суда по правам человека.

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«Мало того, что уголовное преследования начали до совершения незаконных действий, к тому же отстранили адвокатов, и прочие, и прочие нарушения. В какой-то момент это дело будет переполнено незаконными действиями. Скорее всего, надо будет обратиться в ЕСПЧ», — сказал мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Адвокатов Дорина Киртоакэ Татьяну Йову и Георгия Маликэ суд отстранил ещё в начале июля.

«Адвокаты своими действиями затягивают рассмотрение и уголовного дела», — отметил прокурор Дмитрий Робу.