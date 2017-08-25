Дорин Киртоакэ заявил, что дойдет до Европейского суда по правам человека
Столичный суд сектора Буюканы сегодня отклонил сразу два ходатайство защиты Дорина Киртоакэ.
Столичный суд сектора Буюканы сегодня отклонил сразу два ходатайство защиты Дорина Киртоакэ.
Столичный суд сектора Буюканы сегодня отклонил сразу два ходатайство защиты Дорина Киртоакэ. Первое — о начале уголовного расследования в отношении отстраненного мэра, второе — об отстранении двух его адвокатов. Недовольный решением суда Киртоакэ заявил, что дойдет до Европейского суда по правам человека.
«Мало того, что уголовное преследования начали до совершения незаконных действий, к тому же отстранили адвокатов, и прочие, и прочие нарушения. В
Адвокатов Дорина Киртоакэ Татьяну Йову и Георгия Маликэ суд отстранил ещё в начале июля.
«Адвокаты своими действиями затягивают рассмотрение и уголовного дела», — отметил прокурор Дмитрий Робу.
Дорина Киртоакэ задержали 25 мая нынешнего года по делу о платных парковках. Он находится под домашним арестом. Его обвиняют в злоупотреблении властью и превышении полномочий. Отстраненному мэру грозит до семи лет лишения свободы, своей вины Киртоакэ не признает.