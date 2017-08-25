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11:43 (мск), источник: Publika.md

Дорин Киртоакэ заявил, что дойдет до Европейского суда по правам человека

Столичный суд сектора Буюканы сегодня отклонил сразу два ходатайство защиты Дорина Киртоакэ.

Источник: Publika.md

Столичный суд сектора Буюканы сегодня отклонил сразу два ходатайство защиты Дорина Киртоакэ. Первое — о начале уголовного расследования в отношении отстраненного мэра, второе — об отстранении двух его адвокатов. Недовольный решением суда Киртоакэ заявил, что дойдет до Европейского суда по правам человека.

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«Мало того, что уголовное преследования начали до совершения незаконных действий, к тому же отстранили адвокатов, и прочие, и прочие нарушения. В какой-то момент это дело будет переполнено незаконными действиями. Скорее всего, надо будет обратиться в ЕСПЧ», — сказал мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Адвокатов Дорина Киртоакэ Татьяну Йову и Георгия Маликэ суд отстранил ещё в начале июля.

«Адвокаты своими действиями затягивают рассмотрение и уголовного дела», — отметил прокурор Дмитрий Робу.

Дорина Киртоакэ задержали 25 мая нынешнего года по делу о платных парковках. Он находится под домашним арестом. Его обвиняют в злоупотреблении властью и превышении полномочий. Отстраненному мэру грозит до семи лет лишения свободы, своей вины Киртоакэ не признает.

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