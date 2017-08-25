Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет, повысив выплаты

Выплаты также предусмотрены для военнослужащих, уволенных по достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, но имеющих на день увольнения выслугу 20 лет. Как уточняется в проекте закона, военные получат 50% «соответствующих сумм денежного довольствия», а за каждый год выслуги — 3%, но всего также не более 95% от указанного довольствия.