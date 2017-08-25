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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет, повысив выплаты

Как стало известно «Ъ», согласно законопроекту об увеличении минимума выслуги лет для военнослужащих, будут изменены размеры пенсий: за выслугу 25 лет военные смогут рассчитывать на 65% суммы, предусмотренной ст. 43 закона (сумма формируется исходя из оклада по званию офицера, оклада по его воинской должности, процентной надбавки за стаж службы и индексации его жалованья). А за каждый год сверх этого срока военные будут получать еще 3%. Итоговая сумма не должна превышать 95% довольствия.

Источник: РИА "Новости"
Минимальный срок службы для получения военной пенсии предлагается увеличить с 20 до 25 лет.

Законопроект был подготовлен Минобороны, Росгвардией и другими структурами в рамках майского поручения президента Владимира Путина.

Выплаты также предусмотрены для военнослужащих, уволенных по достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, но имеющих на день увольнения выслугу 20 лет. Как уточняется в проекте закона, военные получат 50% «соответствующих сумм денежного довольствия», а за каждый год выслуги — 3%, но всего также не более 95% от указанного довольствия.

В правительстве считают, что увеличение нижнего предела выслуги лет позволит сэкономить «сотни миллиардов рублей ежегодно».

Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 января 2018 года, но для адаптации военнослужащих к новым условиям предусматривается переходный период, который продлится до 2023 года.

22 комментарияк этой статье
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Комментарии22
Комментарии
22
Малютин В.В.
правильное решение......хватит плодить 37летних пенсионеров......
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