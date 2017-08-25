Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет, повысив выплаты
Как стало известно «Ъ», согласно законопроекту об увеличении минимума выслуги лет для военнослужащих, будут изменены размеры пенсий: за выслугу 25 лет военные смогут рассчитывать на 65% суммы, предусмотренной ст. 43 закона (сумма формируется исходя из оклада по званию офицера, оклада по его воинской должности, процентной надбавки за стаж службы и индексации его жалованья). А за каждый год сверх этого срока военные будут получать еще 3%. Итоговая сумма не должна превышать 95% довольствия.