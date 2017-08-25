Путин поздравил жителей Черемхово со столетним юбилеем города
Президент отметил, что жители города вместе многое делают для развития родного края и всей России.
Президент отметил, что жители города вместе многое делают для развития родного края и всей России.
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей и мэра города Черемхово Вадима Семенова со столетним юбилеем.
«Ваш город сыграл значимую роль в истории освоения Сибири, внес свой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. В летописи Черемхово — немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством», — говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля.
Президент отметил, что жители города вместе многое делают для развития родного края и всей России.
Черемхово — шахтерский город, находящийся в Иркутской области. 26 августа город отметит свое столетие.