Нижегородский чиновник увез жену на конкурс красоты в Китай за счет бюджета
Прокуратура Нижегородской области выяснила, что руководитель
Прокуратура Нижегородской области выяснила, что руководитель
Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, во время отпуска в декабре 2016 года Скудняков с супругой и ее сестрой съездил в Китай на международный конкурс красоты «Mrs. Globe». При этом оплата расходов, связанных с поездкой, была произведена за счет средств резервного фонда областного бюджета.
Развлекательная поездка чиновника и его родственниц обошлась бюджету более чем в 1 млн рублей. Выделенное средств из резервного фонда на организацию поездки проходило через ООО «Созвездие Поволжья» по договорам, заключенным без предусмотренных законом конкурсных процедур.
В прокуратуре отмечают, что в том же 2016 году со стороны областного прраивтельства имели место многочисленные случаи отказов в финансовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это может свидетельствовать о неэффективном расходовании бюджетных средств.
Кроме того, прокуратура установила, что на протяжении нескольких лет Скудняковым представлялись работодателю недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
По результатам проверки по фактам выявленных нарушений и.о. губернатора области внесено представление. Собранные материалы направлены в СК РФ по области для