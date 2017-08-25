Нижегородский чиновник увез жену на конкурс красоты в Китай за счет бюджета

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Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, во время отпуска в декабре 2016 года Скудняков с супругой и ее сестрой съездил в Китай на международный конкурс красоты «Mrs. Globe». При этом оплата расходов, связанных с поездкой, была произведена за счет средств резервного фонда областного бюджета.

Развлекательная поездка чиновника и его родственниц обошлась бюджету более чем в 1 млн рублей. Выделенное средств из резервного фонда на организацию поездки проходило через ООО «Созвездие Поволжья» по договорам, заключенным без предусмотренных законом конкурсных процедур.

Развлекательная поездка чиновника и его родственниц обошлась бюджету более чем в 1 млн рублей.

В прокуратуре отмечают, что в том же 2016 году со стороны областного прраивтельства имели место многочисленные случаи отказов в финансовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это может свидетельствовать о неэффективном расходовании бюджетных средств.

Кроме того, прокуратура установила, что на протяжении нескольких лет Скудняковым представлялись работодателю недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.