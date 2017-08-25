Омский областной суд восстановил в правах кандидата в Горсовет от КПРФ

Источник: Om1.ru

Сегодня, 25 августа, омский областной суд отменил решение территориальной избирательной комиссии. Там отказали в регистрации выдвиженцу от КПРФ в Горсовет, 40-летнему директору ООО «Спецмонтажсервис» Владимиру Петрову.

В качестве причины назвали отсутствие финансового отчета. Однако суд посчитал это основание недостаточным. И в качестве примера привел, что в другом регионе кандидату удалось восстановиться на выборах через Верховный суд.

Теперь коммунист должен принести финансовый отчет в территориальный избирком. А тот — зарегистрировать претендента, передает «СуперОмск».