Омский областной суд восстановил в правах кандидата в Горсовет от КПРФ
Владимир Петров не предоставил вовремя финансовый отчет.
Владимир Петров не предоставил вовремя финансовый отчет.
Сегодня, 25 августа, омский областной суд отменил решение территориальной избирательной комиссии. Там отказали в регистрации выдвиженцу от КПРФ в Горсовет, 40-летнему директору ООО «Спецмонтажсервис» Владимиру Петрову.
В качестве причины назвали отсутствие финансового отчета. Однако суд посчитал это основание недостаточным. И в качестве примера привел, что в другом регионе кандидату удалось восстановиться на выборах через Верховный суд.
Теперь коммунист должен принести финансовый отчет в территориальный избирком. А тот — зарегистрировать претендента, передает «СуперОмск».
Напомним, 10 сентября пройдут выборы в Горсовет Омска. На 40 мандатов претендуют 300 человек.