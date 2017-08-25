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12:02 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска высказались по платному допобразованию

Сегодня, 25 августа, в день большого муниципального «педсовета», мэрия Омска ответила на один из самых острых вопросов в образовании.

По мнению чиновников, часть дополнительного образования для детей должна оставаться бесплатной, и эту функцию на себя продолжают брать школы.

«Мы настроены на то, что дополнительное образование должно быть и платным, и бесплатным. То, что касается допобразования в школе, то оно должно быть бесплатным. Что же касается других учреждений, то там оно может быть платным», — отмечает замградоначальника Ирина Касьянова.

Напомним, что именно сегодня во Дворце пионеров на Красном Пути в Омске прошло большое совещание с участием глав всех муниципальных средних общеобразовательных учреждений. На мероприятии прибыли все ответственные за образование чиновники — министр Татьяна Дернова, глава департамента Екатерина Спехова и заммэра Ирина Касьянова.

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