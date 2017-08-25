В мэрии Омска высказались по платному допобразованию

«Мы настроены на то, что дополнительное образование должно быть и платным, и бесплатным. То, что касается допобразования в школе, то оно должно быть бесплатным. Что же касается других учреждений, то там оно может быть платным», — отмечает замградоначальника Ирина Касьянова.