Президент Молдовы не одобрит еще один законопроект

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон откажется от промульгации законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс. Об этом глава государства сообщил после встречи с председателем Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

Профсоюзы ранее выразили несогласие с положениями Закона № 188 «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова», принятого парламентом РМ и переданного президенту страны для промульгации. По мнению представителей профсоюзов, этот закон значительно сокращает социальные гарантии для работников и устанавливает привилегии для работодателей.

«В качестве президента использую свои полномочия и не промульгирую данный закон, передав его на пересмотр парламенту», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди изменений в Трудовом кодексе — сокращение на 2 года максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (с 6 до 4 лет), исключение обязательности присвоения индивидуальному трудовому договору номера в реестре единицы и другие.