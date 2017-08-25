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12:19 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы не одобрит еще один законопроект

Глава государства Игорь Додон вернет в парламент законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон откажется от промульгации законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс. Об этом глава государства сообщил после встречи с председателем Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

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Профсоюзы ранее выразили несогласие с положениями Закона № 188 «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова», принятого парламентом РМ и переданного президенту страны для промульгации. По мнению представителей профсоюзов, этот закон значительно сокращает социальные гарантии для работников и устанавливает привилегии для работодателей.

«В качестве президента использую свои полномочия и не промульгирую данный закон, передав его на пересмотр парламенту», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Среди изменений в Трудовом кодексе — сокращение на 2 года максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (с 6 до 4 лет), исключение обязательности присвоения индивидуальному трудовому договору номера в реестре единицы и другие.

Ранее глава НКПМ Олег Будза заявил, что профсоюзы «выступают против аннулирования запрета на установление испытательного срока при найме на работу молодых специалистов. Также профсоюзы против предоставления работодателю права не мотивировать решение об отказе приема на работу после испытательного срока». По его словам, осуждение вызывают и поправки касательно снижения с шести до четырех лет дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

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