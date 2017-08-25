В Новосибирске открылась выставка вооружений
На военном аэродроме Толмачево разместили самую современную технику.
На военном аэродроме Толмачево разместили самую современную технику.
В Новосибирске в рамках международного
Подобная выставка проходит в Новосибирске второй раз. По словам командующего 41-й общевойсковой армией полковника Алексея Подивилова, она в два раза масштабнее, чем в прошлом году: «Представлены основные образцы техники сухопутных войск,
«Я думаю, это реальное признание большого вклада тех воинских частей и подразделений, которые находятся здесь, на нашей новосибирской земле, мощного
Практически все боевые машины доступны посетителям: можно подержать в руках различные образцы стрелового вооружения, посидеть в кресле пилота военного вертолета или на месте
«Мне
Выставка продолжит работу 26 и 27 августа, вход бесплатный.