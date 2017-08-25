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12:48 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске открылась выставка вооружений

На военном аэродроме Толмачево разместили самую современную технику.

В Новосибирске в рамках международного военно-технического форума «Армия-2017» открыли выставку вооружения и военной техники. Технику разместили на летном поле военного аэродрома Толмачево.

Подобная выставка проходит в Новосибирске второй раз. По словам командующего 41-й общевойсковой армией полковника Алексея Подивилова, она в два раза масштабнее, чем в прошлом году: «Представлены основные образцы техники сухопутных войск, военно-космических сил, противовоздушной обороны, элементы противоракетной обороны. Отдельным блоком представлены самые современные образцы, которых, насколько я знаю, аналогов в мире нет».

«Я думаю, это реальное признание большого вклада тех воинских частей и подразделений, которые находятся здесь, на нашей новосибирской земле, мощного военно-оборонного комплекса, который очень успешно работает по выполнению оборонного заказа», — сказал на церемонии открытия выставки губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Практически все боевые машины доступны посетителям: можно подержать в руках различные образцы стрелового вооружения, посидеть в кресле пилота военного вертолета или на месте механика-водителя танка. Рядом с техникой постоянно находятся экипажи, которые обслуживают ее в реальных условиях. Офицеры и солдаты готовы рассказывать всем желающим нюансы боевого применения. Здесь также работает пункт записи на военную службу по контракту, а желающие могут сдать нормы комплекса ГТО.

«Мне очень-очень понравилось, огромное количество техники, все люди очень добрые, военные доброжелательные. Есть что посмотреть и где сфотографироваться», — поделился с Sibnovosti.ru школьник Егор Антонов.

Выставка продолжит работу 26 и 27 августа, вход бесплатный.

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