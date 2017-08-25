Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Президент, потративший на макияж €26 тыс. за три месяца (фото)
Не всех дольщиков признают обманутыми
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
12:38 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр

В учреждении, площадь которого составляет 2 тыс. кв. м, мигранты получат полный комплекс услуг. В среднем центр сможет принять в день около 400 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Первый в регионе миграционный центр площадью около 2 тыс. кв метров открыли в Екатеринбурге. Об этом сообщил в пятницу журналистам на церемонии открытия заместитель начальника Главного управления по вопросам внутренней миграции МВД РФ Александр Аксенов.

«Это первый на Урале миграционный центр. Такие центры были в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Подобный центр исключит прослойку посредников. Это сократит их количество, ведь в большинстве, они обманывают мигрантов», — сказал Аксенов.

По словам начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаила Бородина, в среднем центр сможет принимать около 400 человек в день. «А в пик, весной, до 600 человек в день. Открытие центра, в том числе повлияет на имидж города», — подчеркнул он.

В центре на площади около 2 тыс. кв метров для обеспечения безопасности установлено 58 камер, пять из них расположены снаружи здания. «Мигранты получат полный комплекс услуг: они пройдут медицинское освидетельствование, где сдадут кровь на ВИЧ и другие болезни, сделают флюорографию. Сегодня все это доступно под одной крышей, что для мигрантов и жителей области будет хорошо», — добавила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что по данным областного управления МВД, традиционными лидерами по въезду в регион являются граждане Таджикистана (за последние три года их доля во внешнем миграционном притоке увеличилась с 36% до 46%) и Киргизии (снижение с 23% до 19%), из стран с визовым порядком въезда лидером остается Китай (9%).

Начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Ольга Петрова ранее сообщила, что миграционная ситуация на территории региона стабильная. Она добавила, что также прослеживается тенденция к увеличению количества мигрантов, прибывающих семьями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность
Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пугачеву пригласили получить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь