В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Первый в регионе миграционный центр площадью около 2 тыс. кв метров открыли в Екатеринбурге. Об этом сообщил в пятницу журналистам на церемонии открытия заместитель начальника Главного управления по вопросам внутренней миграции МВД РФ Александр Аксенов.

«Это первый на Урале миграционный центр. Такие центры были в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Подобный центр исключит прослойку посредников. Это сократит их количество, ведь в большинстве, они обманывают мигрантов», — сказал Аксенов.

По словам начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаила Бородина, в среднем центр сможет принимать около 400 человек в день. «А в пик, весной, до 600 человек в день. Открытие центра, в том числе повлияет на имидж города», — подчеркнул он.

В центре на площади около 2 тыс. кв метров для обеспечения безопасности установлено 58 камер, пять из них расположены снаружи здания. «Мигранты получат полный комплекс услуг: они пройдут медицинское освидетельствование, где сдадут кровь на ВИЧ и другие болезни, сделают флюорографию. Сегодня все это доступно под одной крышей, что для мигрантов и жителей области будет хорошо», — добавила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что по данным областного управления МВД, традиционными лидерами по въезду в регион являются граждане Таджикистана (за последние три года их доля во внешнем миграционном притоке увеличилась с 36% до 46%) и Киргизии (снижение с 23% до 19%), из стран с визовым порядком въезда лидером остается Китай (9%).