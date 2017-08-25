В Прикамье продлено действие закона о санаторно-курортном лечении
Предлагается предоставлять путевку не более одного раза в три года. Закон будет действовать до конца 2020 года.
Предлагается предоставлять путевку не более одного раза в три года. Закон будет действовать до конца 2020 года.
На пленарном заседании краевого парламента был одобрен проект закона «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на
Авторы законопроекта предложили изменить действующий закон. К примеру, предоставлять путевку не более одного раза в три года. Кроме того, право на предоставление путевки получат те работники, чья среднемесячная заработная плата за год не превышает 50 тысяч рублей.
Закон будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.