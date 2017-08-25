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13:04 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье продлено действие закона о санаторно-курортном лечении

Предлагается предоставлять путевку не более одного раза в три года. Закон будет действовать до конца 2020 года.

На пленарном заседании краевого парламента был одобрен проект закона «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».

Авторы законопроекта предложили изменить действующий закон. К примеру, предоставлять путевку не более одного раза в три года. Кроме того, право на предоставление путевки получат те работники, чья среднемесячная заработная плата за год не превышает 50 тысяч рублей.

Закон будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

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