Виталий Мутко ознакомился с ходом реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта «Курумоч»

Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент здесь завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы, трех аварийно-спасательных станций, ведутся работы по реконструкции перронов.

Особенность самарского аэропорта в том, что все строительные работы не привели к закрытию аэрокомплекса для пассажиров. Сейчас работы на объекте выполнены на 95%. Планируется, что реконструкция аэродрома завершится к марту 2018 года, а новая взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого года.

Виталий Мутко поинтересовался судьбой старого пассажирского терминала аэропорта. Как пояснил Николай Меркушкин, старый терминал будет отремонтирован и во время чемпионата мира по футболу также будет принимать болельщиков, тем самым увеличив пропускную способность «Курумоча».

«У нас в рамках подготовки к чемпионату мира есть полное взаимодействие между всеми службами и структурами», — добавил глава региона. В целом, у вице-премьера не возникло вопросов к темпам реконструкции аэропорта.