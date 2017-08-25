МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта

Источник: РИА "Новости"

МВД обнародовало законопроект о сокращении сроков оформления заграничных паспортов россиянам, подавшим документы по месту нахождения (не по месту регистрации). Срок оформления загранпаспорта предложено сократить с четырех месяцев до трех, следует из текста законопроекта. Документ в пятницу, 25 августа, опубликован на портале проектов нормативных актов, его общественное обсуждение продлится до 8 сентября.

Предложенное МВД правило должно распространиться как на обычные загранпаспорта, так и биометрические (выдаются на пять и 10 лет соответственно), следует из пояснительной записки к законопроекту.

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Согласно закону о порядке выезда и въезда в Россию, куда МВД предложило внести поправку, загранспаспорт для людей, обратившихся по месту пребывания, оформляется дольше всего — четыре месяца. Тем, кто подает документы по месту жительства, паспорта оформляются в течение месяца; при экстренной необходимости (лечение, тяжелая болезнь или смерть родственника) загранпаспорт можно получить за три дня.