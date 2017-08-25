МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
Получить паспорт по месту фактического нахождения можно будет на месяц быстрее.
Получить паспорт по месту фактического нахождения можно будет на месяц быстрее.
МВД обнародовало законопроект о сокращении сроков оформления заграничных паспортов россиянам, подавшим документы по месту нахождения (не по месту регистрации). Срок оформления загранпаспорта предложено сократить с четырех месяцев до трех, следует из текста законопроекта. Документ в пятницу, 25 августа, опубликован на портале проектов нормативных актов, его общественное обсуждение продлится до 8 сентября.
Согласно закону о порядке выезда и въезда в Россию, куда МВД предложило внести поправку, загранспаспорт для людей, обратившихся по месту пребывания, оформляется дольше всего — четыре месяца. Тем, кто подает документы по месту жительства, паспорта оформляются в течение месяца; при экстренной необходимости (лечение, тяжелая болезнь или смерть родственника) загранпаспорт можно получить за три дня.
В случае одобрения инициативы МВД россиянам, живущим не по месту постоянной регистрации, будут оформлять документы столько же, сколько сейчас людям, имеющим допуск к гостайне, — три месяца, следует из закона о выезде и въезде в Россию. За три месяца должны готовить загранпаспорта россиянам и дипломатические представительства и консульства России за рубежом.