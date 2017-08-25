Пучков проверит, как в Волгоградской области борются с природными пожарами

Источник: РИА Новости

В среду из-за сложной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра в Волгоградской области произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых живут более 580 тысяч человек. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тысяч человек. Вечером в четверг начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк сообщил, что действующих природных пожаров в Волгоградской области нет.

«Глава МЧС России в пятницу прибыл в Волгоградскую область для проверки и контроля принимаемых мер по ликвидации пожаров», — сказали в министерстве.

Министр и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на вертолете совершат облет населенных пунктов Иловлинского и Среднеахтубинского муниципальных районов, которые пострадали в результате природных пожаров, и планируют встретиться с жителями наиболее пострадавших поселков. Кроме того, состоится выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии, будут заслушаны доклады местных властей о тех мерах, которые были приняты для ликвидации пожаров, а также какая работа ведется по оказанию помощи и поддержки пострадавшим жителям.