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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Пучков проверит, как в Волгоградской области борются с природными пожарами

ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Волгоград, где проверит, какие меры принимаются для ликвидации очагов возгораний на территории области, сообщила пресс-служба министерства.

Источник: РИА Новости

В среду из-за сложной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра в Волгоградской области произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых живут более 580 тысяч человек. Пожарные отстояли от огня 40 населенных пунктов, спасены более 12 тысяч человек. Вечером в четверг начальник регионального главка МЧС Олег Гребенюк сообщил, что действующих природных пожаров в Волгоградской области нет.

«Глава МЧС России в пятницу прибыл в Волгоградскую область для проверки и контроля принимаемых мер по ликвидации пожаров», — сказали в министерстве.

Министр и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на вертолете совершат облет населенных пунктов Иловлинского и Среднеахтубинского муниципальных районов, которые пострадали в результате природных пожаров, и планируют встретиться с жителями наиболее пострадавших поселков. Кроме того, состоится выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии, будут заслушаны доклады местных властей о тех мерах, которые были приняты для ликвидации пожаров, а также какая работа ведется по оказанию помощи и поддержки пострадавшим жителям.

Пучков прибыл в Волгоград из Киргизии, где принимал участие в совещании руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС.

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