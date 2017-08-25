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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Власти Пермского края планируют построить 27 новых школ за пять лет

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Пермского края планируют за 5 лет построить 27 новых школ, в которых смогут учиться более 15 тысяч учеников, что позволит ликвидировать двухсменное обучение, говорится в сообщении на сайте правительства края.

«Необходимо, чтобы школы были максимально пригодны для образовательного процесса. Для решения этой задачи мы на следующей неделе создадим специальный штаб по строительству школ и думаю, что к концу года все типовые проекты представим на суд общественности», — приводятся в сообщении заявление врио губернатора Пермского края Максима Решетникова на краевом педсовете.

Уже в этом году будет введена в строй школа на 1200 мест в селе Фролы Пермского района, корпус на 400 мест для учащихся с 5 по 11 класс в селе Култаево. В планах — за три года построить 17 детских садов почти на три тысячи мест в 13 территориях.

Врио губернатора на совете также коснулся вопросов кадровой обеспеченности школ и мер, направленных на устранение кадрового дефицита. С нового учебного года к 27 мобильным учителям прибавится еще пять. Это позволит обеспечить учителями 62 школы в 18 сельских районах. В Прикамье запустили новую программу «Сельский учитель», по которой учителям выплачивается миллион рублей на улучшение жилищных условий. Первые 18 педагогов поедут работать в 14 сельских школ. Кроме того, в Педагогическом университете обучаются 230 студентов по программе целевого обучения.

«Образование — это будущее, которое мы пока не можем увидеть. Результат наших усилий не будет сиюминутным. Но от них зависит то, в каком крае и стране мы завтра будем жить. Наша задача — умные, здоровые, мотивированные, любящие свой край и свою страну, счастливые дети», — сказал Решетников.

Как говорится в сообщении, в настоящее время готовится программа по созданию спортивных площадок и стадионов в шаговой доступности.
«Мы должны вернуть школам задачу по максимальному приучению детей к физической культуре и спорту. Нужно, чтобы дети понимали, как сохранить свое здоровье: как правильно питаться, как без вреда для организма заниматься спортом. Без здорового поколения невозможно развитие экономики», — отметил Решетников.

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