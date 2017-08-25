Власти Пермского края планируют построить 27 новых школ за пять лет

«Необходимо, чтобы школы были максимально пригодны для образовательного процесса. Для решения этой задачи мы на следующей неделе создадим специальный штаб по строительству школ и думаю, что к концу года все типовые проекты представим на суд общественности», — приводятся в сообщении заявление врио губернатора Пермского края Максима Решетникова на краевом педсовете.

Уже в этом году будет введена в строй школа на 1200 мест в селе Фролы Пермского района, корпус на 400 мест для учащихся с 5 по 11 класс в селе Култаево. В планах — за три года построить 17 детских садов почти на три тысячи мест в 13 территориях.

Врио губернатора на совете также коснулся вопросов кадровой обеспеченности школ и мер, направленных на устранение кадрового дефицита. С нового учебного года к 27 мобильным учителям прибавится еще пять. Это позволит обеспечить учителями 62 школы в 18 сельских районах. В Прикамье запустили новую программу «Сельский учитель», по которой учителям выплачивается миллион рублей на улучшение жилищных условий. Первые 18 педагогов поедут работать в 14 сельских школ. Кроме того, в Педагогическом университете обучаются 230 студентов по программе целевого обучения.

«Образование — это будущее, которое мы пока не можем увидеть. Результат наших усилий не будет сиюминутным. Но от них зависит то, в каком крае и стране мы завтра будем жить. Наша задача — умные, здоровые, мотивированные, любящие свой край и свою страну, счастливые дети», — сказал Решетников.