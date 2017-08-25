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14:00 (мск), источник: Actualitati.md

Путин поздравил Додона с Днем независимости Республики Молдова

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова Игоря Додона с Днём независимости, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

— Уважаемый Игорь Николаевич, примите искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Молдова. Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения народов наших стран. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных областях отвечало бы нашим общим интересам, способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности, — отметил Путин.

Президент России также пожелал Президенту Молдовы крепкого здоровья и успехов, а всем соотечественникам — мира, благополучия и процветания.

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