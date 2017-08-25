Путин поздравил Додона с Днем независимости Республики Молдова
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова Игоря Додона с Днём независимости, сообщает Actualitati.md.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова Игоря Додона с Днём независимости, сообщает Actualitati.md.
— Уважаемый Игорь Николаевич, примите искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Республики Молдова.
Президент России также пожелал Президенту Молдовы крепкого здоровья и успехов, а всем соотечественникам — мира, благополучия и процветания.