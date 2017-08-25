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14:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Министр связи РФ попал в больницу в свердловской глубинке

И проверил скорость интернета.

Источник: УралИнформБюро

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев протестировали работу медицинской информационной системы в селе Позариха. С рабочим визитом Позарихинскую общеврачебную практику они посетили 25 августа, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.

Не так давно там наладили работу высокоскоростного канала связи. Теперь пациенты могут получать онлайн-консультации у врачей районной и областных больниц, записываться на прием через интернет, вести электронные карточки.

Чиновники связались с Областной клинической больницей № 1 и проверили скорость соединения. Для подключения к интернету в село потребовалось проложить около 6 километров волоконно-оптической линии связи. Теперь к этому узлу могут подключаться другие местные учреждения.

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