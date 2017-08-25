Министр связи РФ попал в больницу в свердловской глубинке
И проверил скорость интернета.
И проверил скорость интернета.
Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев протестировали работу медицинской информационной системы в селе Позариха. С рабочим визитом Позарихинскую общеврачебную практику они посетили 25 августа, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.
Не так давно там наладили работу высокоскоростного канала связи. Теперь пациенты могут получать
Чиновники связались с Областной клинической больницей № 1 и проверили скорость соединения. Для подключения к интернету в село потребовалось проложить около 6 километров