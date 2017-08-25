Министр связи РФ попал в больницу в свердловской глубинке

Источник: УралИнформБюро

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев протестировали работу медицинской информационной системы в селе Позариха. С рабочим визитом Позарихинскую общеврачебную практику они посетили 25 августа, сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте информационной политики.

Не так давно там наладили работу высокоскоростного канала связи. Теперь пациенты могут получать онлайн-консультации у врачей районной и областных больниц, записываться на прием через интернет, вести электронные карточки.