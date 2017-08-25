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14:11 (мск), источник: Tengrinews

Не надо перекладывать ответственность на других — Назарбаев членам правительства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что члены правительства не должны переносить ответственность на других, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«В рамках конституционных реформ усилена подотчетность и подконтрольность правительства Парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своем уровне, не перекладывая ответственность на других», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.

«Текущие вопросы не следует выносить на уровень Президента», — добавил Глава Государства.

Напомним, в совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации под председательством Президента приняли участие премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, члены Правительства, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

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