Не надо перекладывать ответственность на других — Назарбаев членам правительства
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что члены правительства не должны переносить ответственность на других, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что члены правительства не должны переносить ответственность на других, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В рамках конституционных реформ усилена подотчетность и подконтрольность правительства Парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своем уровне, не перекладывая ответственность на других», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.
«Текущие вопросы не следует выносить на уровень Президента», — добавил Глава Государства.
Напомним, в совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации под председательством Президента приняли участие