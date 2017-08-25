Не надо перекладывать ответственность на других — Назарбаев членам правительства

«В рамках конституционных реформ усилена подотчетность и подконтрольность правительства Парламенту и его палатам. Каждый руководитель должен оперативно и компетентно их решать на своем уровне, не перекладывая ответственность на других», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации.