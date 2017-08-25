Трамп поздравил Додона с Днем независимости Республики Молдова

Источник: Actualitati.md

— От имени всех американцев мы поздравляем вас и молдавский народ с национальным праздником 27 августа.

С момента обретения независимости правительство Соединенных Штатов рядом с Республикой Молдова, и в этом году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений между нашими странами. За эти 25 лет наше сотрудничество и дружба углубились, несмотря на растущие глобальные проблемы, — уверен Президент США.

Читайте также Путин поздравил Додона с Днем независимости Республики Молдова

По словам Трампа, он ценит партнерство с Молдовой и наши общие цели, которые включают совместную работу по обеспечению региональной безопасности, предотвращению человеческого траффика и борьбе с другими транснациональными угрозами.

— Мы не сомневаемся, что эта связь будет только укрепляться в будущем, — отметил Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что Америка с гордостью называет Молдову другом и партнером, и с нетерпением ждет продолжения общей работы в поисках мира, безопасности и процветания.