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15:11 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме заявили об активизации американских эмиссаров у границ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Эмиссары американских политических организаций активизировали свою деятельность у границ Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА Новости

В частности, по его словам, представители Международного республиканского института США (IRI), которым руководит американский сенатор Джон Маккейн, побывали в добровольческом батальоне «Аскер», созданный одним из организаторов блокады Крыма. Батальон базируется в Херсонской области неподалеку от границы с полуостровом.

«Появление американских эмиссаров, представляющих провластные фонды, на границе с Крымом свидетельствует о готовящихся провокациях в отношении крымского региона и крымчан. Стоит ожидать усиления финансирования антироссийской деятельности радикальных группировок, расположенных у наших границ», — сказал журналистам Бальбек.

В связи с этим, по его словам, необходимо уделить особое внимание российско-украинскому участку границы в Крыму, чтобы не допустить возможных провокаций.

Депутат также подчеркнул, что именно институт Маккейна является одним из спонсоров запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа*», причастной к блокаде полуострова.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Николай Моисеев
Провокаторов расстреливать на месте! Вот посмотрите: ни одной провокации не будет!)))
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