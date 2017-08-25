Вице-мэры Омска не будут сдавать комплекс ГТО

Завтра, 26 августа, на стадионе «Юность» состоится открытие центра по сдаче норм комплекса ГТО. Первыми новый центр опробуют сотрудники администрации города. Однако, как удалось выяснить «СуперОмску», сдавать нормы ГТО никто из вице-мэров не планирует.

Честь руководства города и директоров департаментов предстоит отстаивать главе Депспорта Михаилу Расину и его подчиненным. Расин известен своей отменной спортивной формой и умением играть в футбол.