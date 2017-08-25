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14:37 (мск), источник: СуперОмск

Вице-мэры Омска не будут сдавать комплекс ГТО

На открытии центра по сдачи норм ГТО руководство администрации города прыгать, отжиматься и подтягиваться не будет.

Завтра, 26 августа, на стадионе «Юность» состоится открытие центра по сдаче норм комплекса ГТО. Первыми новый центр опробуют сотрудники администрации города. Однако, как удалось выяснить «СуперОмску», сдавать нормы ГТО никто из вице-мэров не планирует.

Честь руководства города и директоров департаментов предстоит отстаивать главе Депспорта Михаилу Расину и его подчиненным. Расин известен своей отменной спортивной формой и умением играть в футбол.

Нежелание вице-мэров участвовать в показательной акции связали с тем, что для получения значка ГТО необходимо пройти процедуру регистрации на специальном сайте. Найти на это время в своем плотном графике могут не все муниципальные служащие.

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