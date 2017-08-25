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15:26 (мск), источник: АиФ Омск

Досрочно голосовать на выборах в Омский горсовет можно с 30 августа

У избирателей, отсутствующих в Омске по уважительной причине, есть возможность проголосовать досрочно.

Источник: Reuters

Если в день голосования избиратель по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, то есть возможность проголосовать досрочно. Об этом сообщает избирком Омской области.

Проголосовать можно с 30 августа по 5 сентября 2017 года в помещении территориальной избирательной комиссии (понедельник-пятница с 16.00 часов — 20.00 часов, выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов); с 6 по 9 сентября 2017 года — в помещении участковой избирательной комиссии (с 6 по 8 сентября 2017 года с 16.00 до 20.00 часов, 9 сентября 2017 года с 10.00 до 14.00 часов).

Адреса:

Территориальная избирательная комиссия по Кировскому административному округу г. Омска: ул. Профинтерна, 15, каб. № 319. Тел. 37−41−14.

Территориальная избирательная комиссия по Советскому административному округу г. Омска: ул. Красный Путь, 107, каб. 41. Тел. 23−80−24.

Территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу г. Омска: ул. Герцена, 25, каб. 229. Тел. 25−55−07.

Территориальная избирательная комиссия по Октябрьскому административному округу г. Омска: ул. Лизы Чайкиной, 1, каб. 203. Тел. 36−65−61.

Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу г. Омска: ул. Карла Маркса, 62, каб. 405. Тел. 40−12−97.

Справка
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Напомним, что 10 сентября 2017 года в Омске пройдут выборы депутатов Омского городского Совета шестого созыва. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов. Сведения об адресе избирательного участка можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Омской области www.omsk.izbirkom.ru в разделе «Найди свой избирательный участок». Достаточно ввести в специальное окно свои данные и программа найдет избирательный участок.

Если в день голосования Избиратель по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) не сможет самостоятельно прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, то он может до 14−00 часов 10 сентября 2017 года подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение (в том числе переданное при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать по месту своего жительства. Выборы будут проходить по 20 одномандатным округам в 471 избирательном участке.

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