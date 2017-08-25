Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не знаем, что делать: застрявшие в Турции русские не могут уехать
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
У строящегося моста в Крым упал в море автобус с людьми
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
11Солнечное затмение над США
15:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит День танкиста в Нижнем Тагиле

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в самое ближайшее время прибудет с визитом на Средний Урал.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в своем Твиттере он поздравил корпорацию УВЗ с 10-летием.

«Скоро увидимся в Нижнем Тагиле на Дне танкиста. И танкостроителя!», — добавил Рогозин, приложив к сообщению короткое видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, празднование Дня танкиста состоится 9 сентября. Главной «фишкой» праздника, по всей вероятности, станет историческая реконструкция «Сталинградская битва». День танкиста в Нижнем Тагиле будет проходить вместо ежегодной выставки вооружений Russian Arms Expo, которую с этого года перенесли в Подмосковье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На здании пермской гимназии вывесили портрет Сталина
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь