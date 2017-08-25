Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит День танкиста в Нижнем Тагиле

Как передает корреспондент Накануне.RU, в своем Твиттере он поздравил корпорацию УВЗ с 10-летием.
«Скоро увидимся в Нижнем Тагиле на Дне танкиста. И танкостроителя!», — добавил Рогозин, приложив к сообщению короткое видео.
Напомним, празднование Дня танкиста состоится 9 сентября. Главной «фишкой» праздника, по всей вероятности, станет историческая реконструкция «Сталинградская битва». День танкиста в Нижнем Тагиле будет проходить вместо ежегодной выставки вооружений Russian Arms Expo, которую с этого года перенесли в Подмосковье.