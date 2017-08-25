Лукашенко рассказал о своем хоккейном детстве
Президент подчеркнул, что не позиционирует себя хоккеистом — он скорее футболист.
Президент подчеркнул, что не позиционирует себя хоккеистом — он скорее футболист.
МИНСК, 25 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с хоккейным клубом «Динамо» рассказал о том, как играл в детстве в хоккей.
Белорусский лидер встретился в пятницу с хоккеистами. Помимо прочего, он обратил внимание на то важное место, которое хоккей занимает в системе белорусского спорта. По мнению главы государства это не стоит связывать с его увлечением хоккеем.
«Я хочу, чтобы вы четко понимали — я не позиционирую себя хоккеистом. Если говорить о моем спортивном кредо, я совсем не хоккеист, а футболист. Но так судьба сложилась, что, получив травму колена, мне пришлось заниматься хоккеем», — поделился президент.
Лукашенко вспомнил о том, как играл в хоккей в детстве, «как и все деревенские ребята».
«Только не так, как вы. А сначала в морозы, заливая
Сейчас, по словам президента, он «вернулся к своему детству» и «немного играет в хоккей для того, чтобы привлечь малышей, подтянуть
«Хоккей — это азарт, это мужской вид спорта, хотя уже и женщины начали в него играть. Хоккей — это великая идеология. Спорт вообще идеология. И выше, чем спорт, трудно придумать