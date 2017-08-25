Лукашенко рассказал о своем хоккейном детстве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с хоккейным клубом «Динамо» рассказал о том, как играл в детстве в хоккей.

Белорусский лидер встретился в пятницу с хоккеистами. Помимо прочего, он обратил внимание на то важное место, которое хоккей занимает в системе белорусского спорта. По мнению главы государства это не стоит связывать с его увлечением хоккеем.

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«Я хочу, чтобы вы четко понимали — я не позиционирую себя хоккеистом. Если говорить о моем спортивном кредо, я совсем не хоккеист, а футболист. Но так судьба сложилась, что, получив травму колена, мне пришлось заниматься хоккеем», — поделился президент.

Лукашенко вспомнил о том, как играл в хоккей в детстве, «как и все деревенские ребята».

«Только не так, как вы. А сначала в морозы, заливая где-то площадку на берегу речки. Сначала ведрами, потом помпой противопожарной. Делали этот клочок льда. И там, на этом льду, воевали друг против друга. Такой был тогда хоккей. Начинал я с вратаря. Но когда уже подрос, я начинал играть нападающим. Потом стал футболистом. Вот там и травмировался», — рассказал глава государства.

Сейчас, по словам президента, он «вернулся к своему детству» и «немного играет в хоккей для того, чтобы привлечь малышей, подтянуть как-то детей».