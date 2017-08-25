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16:47 (мск), источник: Volga News

Прокуратура вынесла представление чиновнику мэрии Самары за затягивание дорожных работ

Прокуратурой Самары выявлены нарушения департаментом городского хозяйства и экологии городской мэрии законодательства в сферах безопасности дорожного движения и благоустройства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Так, 17 августа в 9:00 на ул. Физкультурной в районе дома № 124 произошел порыв теплотрассы, в связи с чем было ограничено движение транспорта по дороге местного значения. Несмотря на то, что повреждение устранено ОАО «Предприятие тепловых сетей» 20 августа, департаментом в разрешении на проведение земляных работ установлен срок ликвидации аварии с 17 по 25 августа, что не соответствует нормам. Сроки проведения работ по восстановлению благоустройства также завышены, что неизбежно привело к длительному нарушению прав участников дорожного движения.

Пользователи автомобильных дорог о сроках временного ограничения движения транспортных средств и о возможных маршрутах объезда органом местного самоуправления проинформированы не были, что также является нарушением.

Кроме того, выездной проверкой, проведенной прокуратурой города, установлено, что с момента устранения повреждения вплоть до настоящего времени работы по устранению аварии и восстановлению благоустройства ОАО «ПТС» не осуществлялись, что свидетельствует о затягивании предприятием выполнения своих обязанностей и ненадлежащем контроле за деятельностью его сотрудников со стороны департамента.

В среду, 23 августа, в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самара прокуратурой внесено представление с требованием впредь при установлении сроков производства земляных работ и восстановления благоустройства на участках дорожной сети руководствоваться принципами безопасности дорожного движения, не допуская длительного ограничения прав его участников.

Ситуация находится на контроле прокуратуры города.

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