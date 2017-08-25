Крыму нужна программа развития местных дорог

Источник: Интерфакс

«Выделены огромные деньги на дороги федерального значения. При этом не нужно забывать о местных дорогах, потому что с этой (федеральной — ИФ) дороги нужно будет съезжать в населенные пункты, а что мы там увидим?» — сказал И. Левитин на совещании в Симферополе в пятницу.

«Нужна программа развития региональных дорог», — отметил помощник президента РФ.

По его словам, на местные дороги всегда поступает много жалоб граждан России.