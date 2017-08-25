Крыму нужна программа развития местных дорог
25 августа.
25 августа.
«Выделены огромные деньги на дороги федерального значения. При этом не нужно забывать о местных дорогах, потому что с этой (федеральной — ИФ) дороги нужно будет съезжать в населенные пункты, а что мы там увидим?» — сказал И. Левитин на совещании в Симферополе в пятницу.
«Нужна программа развития региональных дорог», — отметил помощник президента РФ.
По его словам, на местные дороги всегда поступает много жалоб граждан России.
В Крыму строится, в частности, новая четырехполосная автотрасса «Таврида». Она соединит Керчь, где будет построен мост через пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства шоссе планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Предельная стоимость крымского участка «Тавриды» (до границ с Севастополем) составляет порядка 140 млрд рублей в ценах 2016 года.