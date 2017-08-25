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18:14 (мск), источник: Время Воронежа

Два воронежца попали в текст президентского распоряжения

Владимир Путин выразил благодарность учительнице и ректору медуниверситета.

Источник: AP 2017

В четверг, 24 августа, было опубликовано распоряжение президента РФ «О поощрении». Среди прочих в числе отмеченных главой государства упомянуты и двое жителей Воронежа.

В частности, «за заслуги в развитии науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» президентская благодарность объявлена учительнице химии воронежской школы № 46, что расположена в микрорайоне Подгоренском Елене Павловой.

Также благодарность президента объявлена ректору Воронежского государственного медицинского университета Игорю Есауленко — «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Добавим, что ученики Елены Павловой не раз занимали высокие места в областных конкурсах по химии.

Что касается Игоря Есауленко, то напомним, что Общественная палата рекомендовала присвоить ему в этом году звание Почетного гражданина Воронежа, что вызвало неоднозначную реакцию у некоторой части местной публики. В частности, в вину ректору поставили дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях города и зачастую их невысокую квалификацию.

Впрочем, как известно, при присвоении этого звания споры по кандидатурам возникают почти всегда.

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