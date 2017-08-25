Виталий Мутко стал почетным гостем финала турнира «Лето с футбольным мячом»
В пятницу, 25 августа, с рабочим визитом в Самаре находится заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
В пятницу, 25 августа, с рабочим визитом в Самаре находится заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Во время поездки по городу Виталий Мутко, губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин посетили парк им. Ю. А. Гагарина, где сегодня проходит финал областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».
В рамках финала, кроме соревнований, была организована целая серия мероприятий для участников и болельщиков турнира:
В спортивном празднике принимали участие и волонтеры чемпионата мира по футболу. С молодыми людьми пообщались Виталий Мутко и Николай Меркушкин. Глава региона рассказал вице премьеру, что Самара вышла на первое место среди всех
Заместитель председателя правительства посмотрел финальные матчи и расписался на майке и мяче с символикой ЧМ.
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