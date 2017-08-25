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17:21 (мск), источник: Volga News

Виталий Мутко стал почетным гостем финала турнира «Лето с футбольным мячом»

В пятницу, 25 августа, с рабочим визитом в Самаре находится заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Вице-премьер знакомится с ходом подготовки областного центра к проведению чемпионата мира по футболу.

Источник: Volga News

Во время поездки по городу Виталий Мутко, губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин посетили парк им. Ю. А. Гагарина, где сегодня проходит финал областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».

В рамках финала, кроме соревнований, была организована целая серия мероприятий для участников и болельщиков турнира: мастер-классы с игроками ПФК «Крылья Советов», выступления спортивных и творческих коллективов, культурно-развлекательная программа.

В спортивном празднике принимали участие и волонтеры чемпионата мира по футболу. С молодыми людьми пообщались Виталий Мутко и Николай Меркушкин. Глава региона рассказал вице премьеру, что Самара вышла на первое место среди всех городов-организаторов ЧМ-2018 по числу зарегистрировавшихся волонтеров. «Вы должны показать болельщикам со всего мира Самару с самой лучшей стороны», — напутствовал молодых людей Виталий Мутко.

Заместитель председателя правительства посмотрел финальные матчи и расписался на майке и мяче с символикой ЧМ.

Также Виталий Мутко посетил учебно-тренировочную базу ПФК «Крылья Советов». Сейчас здесь ведется улучшение инфраструктуры — реконструируется футбольное поле, улучшается номерной фонд. Во время чемпионата мира здесь будет базироваться одна из команд-участниц.

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