Изменен порядок проведения экзаменов на степень БАК

Следует отметить, что по инициативе Президента вводится дифференцированный бакалавриат путем учреждения наряду с национальным экзаменом бакалавриата экзамена профессионального бакалавриата. Изменения касаются дифференцированного характера экзамена бакалавриата (профессионального и национального) и отдельной сдачи этих двух типов бакалавриата, а также исключение обязательства сдачи национального бакалавриата.

Хотя поправки к Кодексу об образовании касаются только программ послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования, мы уверены, что в ближайшее время будут приняты и остальные инициативы Президента, касающиеся изменения выпускных экзаменов в лицеях.