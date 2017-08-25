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20:44 (мск), источник: Actualitati.md

Изменен порядок проведения экзаменов на степень БАК

Президент Республики Молдова промульгировал Закон № 191 от 21 июля 2017 г. о внесении изменений и дополнений в Кодекс об образовании Республики Молдова, которые предусматривают совершенствование системы экзаменов бакалавриата.

Источник: Actualitati.md

Следует отметить, что по инициативе Президента вводится дифференцированный бакалавриат путем учреждения наряду с национальным экзаменом бакалавриата экзамена профессионального бакалавриата. Изменения касаются дифференцированного характера экзамена бакалавриата (профессионального и национального) и отдельной сдачи этих двух типов бакалавриата, а также исключение обязательства сдачи национального бакалавриата.

Хотя поправки к Кодексу об образовании касаются только программ послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования, мы уверены, что в ближайшее время будут приняты и остальные инициативы Президента, касающиеся изменения выпускных экзаменов в лицеях.

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