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20:58 (мск), источник: Sputnik.md

Путин и Трамп поздравили Молдову с Днем независимости

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Лидеры многих государств мира поздравляют Молдову с 26-й годовщиной с момента провозглашения независимости.

Источник: Sputnik.md

Президент России Владимир Путин пожелал молдавскому народу мира, благополучия и процветания.

«Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения народов наших стран. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества в различных областях отвечало бы нашим общим интересам, способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности», — отмечено в тексте послания Путина к президенту Молдовы Игорю Додону.

С Днем независимости молдавский народ поздравил и американский лидер Дональд Трамп. «С момента обретения независимости правительство Соединенных Штатов рядом с Республикой Молдова. В этом году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений между нашими странами. За эти 25 лет наше сотрудничество и дружба углубились, несмотря на растущие глобальные проблемы», — отмечено в поздравительном послании Трампа к Додону.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя Молдову с Днем независимости, отметил, что «Белорусско-молдавская дружба является прочным фундаментом развития многогранного сотрудничества наших стран».

«Убежден, что общими усилиями мы продолжим активный межгосударственный диалог, имеющий всесторонний характер и полностью отвечающий интересам Беларуси и Молдовы», — сказано в тексте поздравительного послания Лукашенко к Додону.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем поздравлении к молдавскому лидеру отметил, что оба государства сегодня «связывают прочные традиции дружбы и взаимопонимания».

«Свидетельством тому служат расширяющиеся политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между двумя странами. Убежден, что сложившиеся казахстанско-молдавские взаимоотношения, основанные на доверии и партнерстве, будут и впредь неуклонно развиваться и крепнуть в интересах народов обоих государств», — отметил Назарбаев.

С Днем независимости Молдову также поздравили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, лидер Австрии Александр Ван дер Беллен, президенты Венгрии Янош Адер и Польши Анджей Дуда и король Швеции Карл XVI Густав.

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