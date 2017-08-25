Путин и Трамп поздравили Молдову с Днем независимости

Источник: Sputnik.md

Президент России Владимир Путин пожелал молдавскому народу мира, благополучия и процветания.

«Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения народов наших стран. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества в различных областях отвечало бы нашим общим интересам, способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности», — отмечено в тексте послания Путина к президенту Молдовы Игорю Додону.

С Днем независимости молдавский народ поздравил и американский лидер Дональд Трамп. «С момента обретения независимости правительство Соединенных Штатов рядом с Республикой Молдова. В этом году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений между нашими странами. За эти 25 лет наше сотрудничество и дружба углубились, несмотря на растущие глобальные проблемы», — отмечено в поздравительном послании Трампа к Додону.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя Молдову с Днем независимости, отметил, что «Белорусско-молдавская дружба является прочным фундаментом развития многогранного сотрудничества наших стран».

«Убежден, что общими усилиями мы продолжим активный межгосударственный диалог, имеющий всесторонний характер и полностью отвечающий интересам Беларуси и Молдовы», — сказано в тексте поздравительного послания Лукашенко к Додону.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем поздравлении к молдавскому лидеру отметил, что оба государства сегодня «связывают прочные традиции дружбы и взаимопонимания».

«Свидетельством тому служат расширяющиеся политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между двумя странами. Убежден, что сложившиеся казахстанско-молдавские взаимоотношения, основанные на доверии и партнерстве, будут и впредь неуклонно развиваться и крепнуть в интересах народов обоих государств», — отметил Назарбаев.