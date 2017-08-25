Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении
«Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы», — заявила Сандерс.
«В попытке продлить свое существование диктатура (президента Николаса) Мадуро награждает и обогащает коррумпированных чиновников в службах безопасности… Экономическая некомпетентность Мадуро и масштабное разворовывание богатства страны приблизили страну к дефолту, как никогда раньше. Чиновники прибегают к скрытым финансовым схемам и распродают активы страны по бросовым ценам», — заявила Сандерс.
По ее словам, министерство финансов США введет 30-дневный период на реализацию санкций американскими финансовыми институтами.
«Это касается реализации (санкций) в течение 30-дневного периода, финансирования большей части коммерческой торговли, включая