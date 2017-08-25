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19:06 (мск), источник: РИА Новости

Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

Источник: AP 2017

«Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы», — заявила Сандерс.

Она повторила, что США не приемлют созыва Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента — Национальной ассамблеи.
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«В попытке продлить свое существование диктатура (президента Николаса) Мадуро награждает и обогащает коррумпированных чиновников в службах безопасности… Экономическая некомпетентность Мадуро и масштабное разворовывание богатства страны приблизили страну к дефолту, как никогда раньше. Чиновники прибегают к скрытым финансовым схемам и распродают активы страны по бросовым ценам», — заявила Сандерс.

По ее словам, министерство финансов США введет 30-дневный период на реализацию санкций американскими финансовыми институтами.

«Это касается реализации (санкций) в течение 30-дневного периода, финансирования большей части коммерческой торговли, включая экспорт-импорт нефти, транзакций, включающих Citgo (принадлежащая Венесуэле энергокомпания в США — ред.), работу с существующим долгом Венесуэлы и финансирование гуманитарной продукции для Венесуэлы», — говорится в заявлении.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Евгений Евгений
санкции на бумаге, скоро весь мир забьет на них.
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