Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы

Источник: AP 2017

«Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы», — заявила Сандерс.

Она повторила, что США не приемлют созыва Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента — Национальной ассамблеи.

«В попытке продлить свое существование диктатура (президента Николаса) Мадуро награждает и обогащает коррумпированных чиновников в службах безопасности… Экономическая некомпетентность Мадуро и масштабное разворовывание богатства страны приблизили страну к дефолту, как никогда раньше. Чиновники прибегают к скрытым финансовым схемам и распродают активы страны по бросовым ценам», — заявила Сандерс.

По ее словам, министерство финансов США введет 30-дневный период на реализацию санкций американскими финансовыми институтами.