Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон уличил Пугачеву во лжи
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
20:11 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в КНДР наняли бывших агентов КГБ для охраны Ким Чен Ына

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. КНДР наняла бывших сотрудников советского Комитета государственной безопасности (КГБ) в качестве военных советников для помощи в охране лидера страны Ким Чен Ына, сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в КНДР.

Источник: РИА Новости

По данным газеты, около десяти бывших сотрудников КГБ, которые ранее работали в отделе по борьбе с террористами, были приглашены в Пхеньян в феврале. Их попросили тренировать личных охранников Ким Чен Ына и поделиться своим опытом в области предотвращения терактов, сопротивления действиям террористов и борьбы со шпионами.

По информации источника, чиновники КНДР были особо заинтересованы в охране лидера страны от покушений со стороны США с использованием наиболее современного американского оружия.

Наибольшие опасения у КНДР вызывают ударные беспилотники США Gray Eagle, а также планы ВС США и ЦРУ создать подразделение по разведдеятельности в КНДР, отмечает издание.

В начале мая представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что ЦРУ США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества.

В число основных подозреваемых вошли глава Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бен Хо, глава подразделения этого же ведомства Хан Ган Ом, агент южнокорейской разведки Чо Ги Чхоль, а также директор компании Qingdao Nazca.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Саморуков
Уж не Сам ли там подрабатывает ? И правильно делает . А то такую декларацию о доходах выставляет , что слеза набегает .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 На Кубани автобус рухнул в море
Украина достанется не победителю, а проигравшему. Мнение
Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
Трамп подписал указ о новых финансовых санкциях против Венесуэлы
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Главные события недели (видео)
Трасса Р-228 в Волгоградской области перекрыта из-за пожара
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь