СМИ: в КНДР наняли бывших агентов КГБ для охраны Ким Чен Ына

Источник: РИА Новости

По данным газеты, около десяти бывших сотрудников КГБ, которые ранее работали в отделе по борьбе с террористами, были приглашены в Пхеньян в феврале. Их попросили тренировать личных охранников Ким Чен Ына и поделиться своим опытом в области предотвращения терактов, сопротивления действиям террористов и борьбы со шпионами.

По информации источника, чиновники КНДР были особо заинтересованы в охране лидера страны от покушений со стороны США с использованием наиболее современного американского оружия.

Наибольшие опасения у КНДР вызывают ударные беспилотники США Gray Eagle, а также планы ВС США и ЦРУ создать подразделение по разведдеятельности в КНДР, отмечает издание.

В начале мая представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что ЦРУ США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества.