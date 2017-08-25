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21:02 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко запретил выделять деньги на «пиаровщину» в спорте

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко запретил выделять деньги на «пиаровщину» в спорте, об этом он заявил в пятницу в ходе встречи с ХК «Динамо-Минск».

Источник: РИА "Новости"

После поражения «Динамо» в КХЛ с командой встретился президент — поставил задачи перед спортсменами, поделился личным мнением о спорте и высказался о финансировании.

«Еще кто-то обижается, что НОК не дает деньги. Это не НОК. Это я запретил выделять деньги на поездки, разъезды, переезды, пиаровщину разную. Деньги вы можете и от НОК получить, они есть, только на спортсмена и тренера. И иногда на мероприятия. Допустим, на турнир надо куда-то выехать. Мы поможем. Но ни на каких чиновников, никакие командировки», — заявил Лукашенко.

По словам президента, дополнительные средства в спорте, в том числе и в хоккее, будут выделяться только за конкретный результат. «Результата нет — будете сидеть на голом окладе. Вот вам мужской ответ», — подчеркнул белорусский лидер.

Точно так же будут рассматривать вопросы финансирования спортивных организаций и на местном уровне. В связи с этим возможны изменения нормативной базы — чтобы не допускать необоснованных трат бюджета.

В будущем возможна и оптимизация работы хоккейного клуба «Динамо-Минск» с БФСО «Динамо».

«Мне еще надо в этом разобраться. У вас есть целое общество “Динамо”. Там у вас люди. Они занимаются многими видами спорта. Пускай они обеспечивают команду. Вы же сэкономите деньги. Клуб — это же все равно как подразделение вашего общества. Он автономен, но он фактически под вами», — высказал мнение Лукашенко.

Президент подчеркнул, что деньги спортсмены получат всегда. «Вопрос — какие. Это зависит от вас. Будут результаты, вы никогда не вспомните о деньгах», — уточнил глава государства.

Также в пятницу Лукашенко говорил о том, что не допустит больше «разбоя» в хоккее и необоснованно высоких затрат и спортсменов, которые не приносят республике высоких результатов.

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