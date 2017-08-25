Видеофакт: штурмовики и истребители сели на трассу под Минском

Источник: Sputnik.by

За посадкой, которая прошла в рамках подготовки к совместному учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», наблюдали министр обороны Беларуси и генерал-лейтенант Андрей Равков и заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Подготовительные учения к сентябрьским маневрам стартовали на военных полигонах Беларуси на минувшей неделе. В Беларусь прибыли российские военнослужащие, техника, самолеты и вертолеты.

Военные летчики Беларуси регулярно отрабатывают посадку штурмовиков и истребителей. К примеру, в 2016 году впервые посадили самолеты-истребители МиГ-29 и штурмовики Як-130 и Су-25 на автодорогу в темное время суток.

Совместные стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на шести военных полигонах Беларуси. По плану, участие в них примут около 13 тысяч военнослужащих двух стран.