Видеофакт: штурмовики и истребители сели на трассу под Минском
Посадку самолетов на аэродромный участок дороги Минск — Могилев отработали в эту пятницу белорусские военные. Смотрите на видео Sputnik, как военные самолеты садились на трассу.
Посадку самолетов на аэродромный участок дороги Минск — Могилев отработали в эту пятницу белорусские военные. Смотрите на видео Sputnik, как военные самолеты садились на трассу.
За посадкой, которая прошла в рамках подготовки к совместному учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», наблюдали министр обороны Беларуси и
Подготовительные учения к сентябрьским маневрам стартовали на военных полигонах Беларуси на минувшей неделе. В Беларусь прибыли российские военнослужащие, техника, самолеты и вертолеты.
Военные летчики Беларуси регулярно отрабатывают посадку штурмовиков и истребителей. К примеру, в 2016 году впервые посадили
Совместные стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на шести военных полигонах Беларуси. По плану, участие в них примут около 13 тысяч военнослужащих двух стран.