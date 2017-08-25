Названо количество террористов, воюющих в Сирии
Начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил
Начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил
По его словам, в рядах террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) воюют более 9 тыс. боевиков, они рассредоточены близ границы с Ираком, отметил Коробов.
В составе запрещенной на территории РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» «действуют более 15 тыс. боевиков, большинство из которых — сирийцы», рассказал он. Эта группировка контролирует часть провинции Идлиб и проводит действия в провинции Хомс.
Ранее сообщалось, что в Сирии развернута система защиты от беспилотников.