Названо количество террористов, воюющих в Сирии

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По его словам, в рядах террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) воюют более 9 тыс. боевиков, они рассредоточены близ границы с Ираком, отметил Коробов.

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В составе запрещенной на территории РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» «действуют более 15 тыс. боевиков, большинство из которых — сирийцы», рассказал он. Эта группировка контролирует часть провинции Идлиб и проводит действия в провинции Хомс.

Генерал-полковник отметил, что в Сирии возникло новое объединение террористических группировок, ее название — «Хейат Тахрир аш-Шам», ее численность превышает 25 тыс. боевиков. Группировка возникла после объединения более 70 разрозненных ранее бандгрупп, добавил Игорь Коробов.