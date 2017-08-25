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25 августа, источник: Известия

Названо количество террористов, воюющих в Сирии

Начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов в ходе круглого стола на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» рассказал о численности боевиков, принимающих участие в военных действиях в Сирии.

Источник: Reuters

По его словам, в рядах террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) воюют более 9 тыс. боевиков, они рассредоточены близ границы с Ираком, отметил Коробов.

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В составе запрещенной на территории РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» «действуют более 15 тыс. боевиков, большинство из которых — сирийцы», рассказал он. Эта группировка контролирует часть провинции Идлиб и проводит действия в провинции Хомс.

Генерал-полковник отметил, что в Сирии возникло новое объединение террористических группировок, ее название — «Хейат Тахрир аш-Шам», ее численность превышает 25 тыс. боевиков. Группировка возникла после объединения более 70 разрозненных ранее бандгрупп, добавил Игорь Коробов.

Ранее сообщалось, что в Сирии развернута система защиты от беспилотников.

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23 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Денис Сергеев.
Ничерта себе. Когда уж они закончатся.
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