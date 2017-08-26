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01:52 (мск), источник: РИА Новости

Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет

Как отметили южнокорейские военные, запущенные из провинции Канвондо в Японское море ракеты малой дальности пролетели около 250 километров.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. КНДР утром в субботу осуществила запуск ракет, по предположительным данным, малой дальности, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов. Это первые пуски после обмена угрозами с США.

Как сообщили в ведомстве, ракеты были запущены из провинции Канвондо в Японское море. Южнокорейские военные также заявили, что ракеты пролетели около 250 километров.
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Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения «Ulchi — Freedom Guardian», которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Георгий Мих. Максягин
Украинские двигатели начали работать против сша...Молодцы хлопцы чубатые со своим порошенкой!
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