Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Как отметили южнокорейские военные, запущенные из провинции Канвондо в Японское море ракеты малой дальности пролетели около 250 километров.
Как отметили южнокорейские военные, запущенные из провинции Канвондо в Японское море ракеты малой дальности пролетели около 250 километров.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. КНДР утром в субботу осуществила запуск ракет, по предположительным данным, малой дальности, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов. Это первые пуски после обмена угрозами с США.
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