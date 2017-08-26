Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

Источник: AP 2017

Как следует из меморандума, подписанного президентом США, запрещается принимать на службу в вооруженные силы США трансгендеров-мужчин и трансгендеров-женщин, а также выделять бюджетные средства на проведение операций по смене пола для военнослужащих.

Таким образом, Трамп вновь ввел запрет на службу трансгендерам, который отменил предыдущий президент США Барак Обама.

Глава государства также поручил главе минобороны США Джеймсу Мэттису определить, как поступить с трансгендерами, уже находящимися на службе.