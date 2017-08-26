Трамп запретил трансгендерам служить в армии США
Об этом сообщает Reuters.
Об этом сообщает Reuters.
Как следует из меморандума, подписанного президентом США, запрещается принимать на службу в вооруженные силы США
Глава государства также поручил главе минобороны США Джеймсу Мэттису определить, как поступить с трансгендерами, уже находящимися на службе.
Ранее Трамп заявил, что США не могут позволить «обременять себя поражающими медицинскими затратами», которые повлечет за собой служба в армии трансгендеров.