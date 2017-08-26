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04:53 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США против Венесуэлы усложнят поставки сырой нефти американской стороне, передает агентство Рейтер.

Источник: РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Как уточнил глава Венесуэлы в ходе видеообращения из президентского дворца, такой вывод позволяет сделать предварительный анализ ситуации. В целом, по словам Мадуро, этот шаг США нацелен на то, чтобы ввергнуть Венесуэлу в дефолт и спровоцировать закрытие энергокомпании Citgo, находящейся в США и принадлежащей Венесуэле.

Мадуро обвинил Трампа в пренебрежении международным правом и отношениями с Латинской Америкой. Действия американского президента причинят «огромный ущерб» венесуэльской экономике и американским инвесторам, отметил он.

«Они совершают кражу, мошенничество», — заявил Мадуро, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Президент добавил, что Венесуэла свяжется со своими американскими партнерами и попытается гарантировать сохранение бизнес-связей, существующих в течение десятилетий.

В случае необходимости правительство Венесуэлы найдет другие рынки сбыта для 700 тысяч баррелей нефти, которые она ежедневно направляет в США, заявил Мадуро.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Влера Малютин
ладно тебе, каждый день банят, а то и по два раза, еще не привык????
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