Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

Источник: РИА Новости

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Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Как уточнил глава Венесуэлы в ходе видеообращения из президентского дворца, такой вывод позволяет сделать предварительный анализ ситуации. В целом, по словам Мадуро, этот шаг США нацелен на то, чтобы ввергнуть Венесуэлу в дефолт и спровоцировать закрытие энергокомпании Citgo, находящейся в США и принадлежащей Венесуэле.

Мадуро обвинил Трампа в пренебрежении международным правом и отношениями с Латинской Америкой. Действия американского президента причинят «огромный ущерб» венесуэльской экономике и американским инвесторам, отметил он.

«Они совершают кражу, мошенничество», — заявил Мадуро, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Президент добавил, что Венесуэла свяжется со своими американскими партнерами и попытается гарантировать сохранение бизнес-связей, существующих в течение десятилетий.