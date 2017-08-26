Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США против Венесуэлы усложнят поставки сырой нефти американской стороне, передает агентство Рейтер.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США против Венесуэлы усложнят поставки сырой нефти американской стороне, передает агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу новые санкции против Венесуэлы. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.
Как уточнил глава Венесуэлы в ходе видеообращения из президентского дворца, такой вывод позволяет сделать предварительный анализ ситуации. В целом, по словам Мадуро, этот шаг США нацелен на то, чтобы ввергнуть Венесуэлу в дефолт и спровоцировать закрытие энергокомпании Citgo, находящейся в США и принадлежащей Венесуэле.
«Они совершают кражу, мошенничество», — заявил Мадуро, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Президент добавил, что Венесуэла свяжется со своими американскими партнерами и попытается гарантировать сохранение
В случае необходимости правительство Венесуэлы найдет другие рынки сбыта для 700 тысяч баррелей нефти, которые она ежедневно направляет в США, заявил Мадуро.