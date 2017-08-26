Назарбаев побывал на церемонии открытия пятизвездочного отеля «Хилтон»

По завершении церемонии Нурсултан Назарбаев посетил национальные павильоны России, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, Франции и ОАЭ.

В ходе посещения павильона России Елбасы ознакомился с экспозициями, демонстрирующими достижения российской энергетики и энергетические идеи будущего в условиях Арктики.

В павильоне Узбекистана главе государства были продемонстрированы научно-производственные разработки и проекты, в том числе экспериментальная платформа «Электрокарт», применяемая в сфере разработки транспортных средств.

Также президент Казахстана осмотрел макет автономного гелиобиологического безотходного комплекса в национальном павильоне Туркменистана.

Главе государства были представлены достижения ОАЭ в области развития возобновляемой энергетики.

В ходе посещения павильона Кореи президент Казахстана ознакомился с работой установки «Умная энергетическая микросеть» и системой энергосбережения.