Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с участием КНДР

Источник: Reuters

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Власти КНР запретили частным лицам и хозяйствующим субъектам из КНДР основывать в Китае новые совместные предприятия. Как говорится в обнародованном в пятницу вечером распоряжении министерства коммерции КНР, эта мера вступает в силу со дня публикации.

«Хозяйствующим субъекта и частным лицам из КНДР запрещается учреждать совместные предприятия и кооперативы, а также предприятия с иностранным капиталом», — отмечается в документе.

«Кроме того, уже созданным предприятиям запрещается расширять свой капитал», — сказано в заявлении ведомства.

Как отмечает министерство, эти меры связаны с реализацией 12 статьи резолюции 2371 Совета Безопасности ООН.