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08:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рустам Минниханов восхитился Ангарой и 130-м кварталом в Иркутске

Глава Татарстана совершает ответный визит в Приангарье.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с ответным рабочим визитом в Иркутске сегодня, 26 августа. Во время встречи с журналистами глава республики отметил, что его очень впечатлили река Ангара и 130-й квартал, который он назвал уникальным проектом. Также Рустам Минниханов вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко посетит Иркутский авиационный завод, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Во-первых, мы насладились видами Ангары. Она очень красивая. Во-вторых, мы посмотрели 130-й квартал. То, что вы сделали — это уникальный опыт, который нужно воплощать во всей нашей стране. Такие места есть во многих городах России, но только вы подошли к его обустройству комплексно. У нас с губернатором была промежуточная встреча по договоренностям о выполнении плана мероприятий. Было очень теплое общение с представителями татарской и башкирской общин, которые у вас живут и процветают», — сказал глава Татарстана.

Следующим пунктом поездки Рустама Минниханова станет Иркутский авиационный завод. Будут обсуждаться вопросы кооперации Татарстана и Приангарья по авиационной тематике.

«МС-21 — уникальный для нашей страны проект. У нас есть предприятие, производящее композитные детали для самолетов. Кооперация у нас уже есть, но мы планируем ее расширять», — сказал президент Татарстана.

Сергей Левченко напомнил, что визит Рустама Минниханова — ответный. Делегация региона, возглавляемая Сергеем Левченко, находилась с двухдневным рабочим визитом в Казани. Договоренность о посещении Татарстана и обмене делегациями регионов была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 1 по 3 июня текущего года. 11 августа делегация Приангарья посетила несколько предприятий Татарстана, в том числе, АО «КАПО-Композит», где производятся композитные элементы конструкций самолета методом автоклавного формования. В настоящее время на заводе ведутся работы по программам МС-21 и SukhoiSuperjet 100.

Приангарье и Республика Татарстан будут вырабатывать практические шаги по развитию межрегионального сотрудничества, для этого есть все необходимое, отметил тогда губернатор Иркутской области.

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