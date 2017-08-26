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08:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск стал площадкой форума «Армия — 2017»

Новосибирск на этой неделе стал единственной за Уралом площадкой международного форума «Армия — 2017». Кроме нашего города в нем участвуют Москва, Самара и Екатеринбург. Сегодня на летном поле Толмачева — современная военная техника, оружие, экипировка и показательные выступления бойцов спецназа.

Можно, каждому. Мужчины и мальчишки — не отходят от оружия. Подержать в руках настоящую снайперскую винтовку, боевой пистолет. Стрелять — не получится. Нет патронов. Взрывы и стрельбу устроили бойцы спецподразделений. Показали, как брать «языка».

В нескольких метрах настоящий титан -Ми-26 — самый большой вертолет в мире. Внутри помещается боевая машина пехоты и около десятка бойцов. Посидеть на месте командира 30-тонного монстра может каждый.

Александр Лысак, корреспондент: «Кроме военной техники на форуме представлена и техника спасательная. Здесь современные пожарные машины, подъемные краны, квадро- и гидроциклы. Есть даже лодки. При этом, принцип абсолютно такой же — посидеть за рулем или штурвалом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Неподалеку — передвижной медицинский блок. Чтобы развернуть перевязочную и операционную военным понадобится не более трех часов.

Диомид Карслидис, начальник хирургического отделения подвижной группы: «Здесь хранятся инструменты, которые используются для трахеостомии. Все стерильно, заложено. И здесь есть шприцы для инъекций, бинты».

В первый день форум посетили несколько сотен человек. Каждый нашел, что посмотреть.

Форум «Армия-2017» продлится до воскресенья. Военный аэродром Толмачево в эти выходные открыт для всех.

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