Новосибирск стал площадкой форума «Армия — 2017»

Можно, каждому. Мужчины и мальчишки — не отходят от оружия. Подержать в руках настоящую снайперскую винтовку, боевой пистолет. Стрелять — не получится. Нет патронов. Взрывы и стрельбу устроили бойцы спецподразделений. Показали, как брать «языка».

В нескольких метрах настоящий титан -Ми-26 — самый большой вертолет в мире. Внутри помещается боевая машина пехоты и около десятка бойцов. Посидеть на месте командира 30-тонного монстра может каждый.

Александр Лысак, корреспондент: «Кроме военной техники на форуме представлена и техника спасательная. Здесь современные пожарные машины, подъемные краны, квадро- и гидроциклы. Есть даже лодки. При этом, принцип абсолютно такой же — посидеть за рулем или штурвалом».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mwJvyBUtRwc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неподалеку — передвижной медицинский блок. Чтобы развернуть перевязочную и операционную военным понадобится не более трех часов.

Диомид Карслидис, начальник хирургического отделения подвижной группы: «Здесь хранятся инструменты, которые используются для трахеостомии. Все стерильно, заложено. И здесь есть шприцы для инъекций, бинты».

В первый день форум посетили несколько сотен человек. Каждый нашел, что посмотреть.